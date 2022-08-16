В Николаевской области обнаружили факты незаконной продажи бронежилетов и тепловизоров

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в рамках расследования в уголовном производстве по незаконному использованию гуманитарной помощи выявлены факты реализации товаров военного назначения на территории Николаевской области.

Об этом сообщает ОГП.

По данным следствия, лица организовали противоправную продажу этих товаров без соответствующих сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и легальный ввоз на территорию Украины.

«По результатам санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей изъяты товары военного назначения – бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и прочее на общую сумму около 5 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Досудебное расследование по фактам незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а также уклонение от уплаты налогов осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ОКПП «Киев» Государственной пограничной службы Украины (ч. 3 ст. 201- 2, ч. 3 ст.212 УК Украины).