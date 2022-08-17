Сотрудники СБУ довели до суда дела топ-чиновников МВД, которые незаконно выдали более 700 разрешений на оружие

Служба безопасности Украина завершила досудебное расследование по преступной организации, которую создал и возглавил бывший первый заместитель начальника Департамента превентивной деятельности МВД. Члены организации выдали более 700 разрешений на оружие.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

На момент разоблачения в 2021 году он и его сообщники находились на официальных должностях и наладили масштабную схему поборов с граждан за выдачу разрешительных документов на приобретение и хранение оружия, в том числе огнестрельного.

В течение 2020-2021 годов они безосновательно выдали более 700 разрешений, за которые получили миллионные доходы.

По материалам СБУ арестованы банковские счета бывшего высокопоставленного чиновника в размере более 10 миллионов гривен, полученных незаконным путем.

В преступную организацию входило еще 4 руководителя подразделений контроля за оборотом оружия Нацполиции в Киеве и других регионах.

Организатору и участникам схемы сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, СБУ завершила досудебное расследование своего бывшего сотрудника, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой «ДНР», в частности к группировке «Восток». С тех пор он активно участвует в боевых действиях против Сил безопасности и обороны Украины и скрывается от правосудия.