В Одессе задержали врачей и чиновников, которые выдавали справки о непригодности к армии за 7 тысяч долларов

В Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими «документами» мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

По данным следователей, к схеме причастны врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы.

Они предлагали мужчинам оформить справку о непригодности. Военнообязанным приписывали несуществующие заболевания. С такой справкой мужчины могли выехать из Украины. За свои услуги мошенники брали 7 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух человек во время выдачи документов. По месту их работы и проживания проводят обыски. Также правоохранители ищут лиц, которые уже получили фальшивые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Напомним, в четырех областях СБУ закрыла незаконные каналы выезда мужчин за границу.