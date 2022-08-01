В Украине арестовали имущество одного из крупнейших производителей полуфабрикатов – эта компания принадлежит россиянину

В Украине арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 миллионов гривен. Речь идет об одном из крупнейших производителей полуфабрикатов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Арест был наложен на корпоративные права и недвижимость предприятия. Общая сумма арестованного составляет более 350 миллионов гривен. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

«По данным следствия, предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин России, осуществляя свою деятельность на территории Украины, на протяжении 2019-2021 годов уклонилось от уплаты налогов на 150 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

« Экономическая правда » считает, что речь идет о ТМ «Ермолино» – об обнаруженных фактах и связях группы «Продукты Ермолино» из России ранее писали СМИ. На сайте производителя говорится, что ТМ "Ермолино" временно приостановила работу в Украине.

Группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российское ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова. В Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированных на территории Днепровской области, и одно – в Киеве.