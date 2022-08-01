В Киеве СБУ нашла у добробата незаконный склад автоматов, которые не собирались использовать на фронте

СБУ обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной громады Киева.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Во время обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и около 1 тысячи боеприпасов к ним.

«Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ совершила опережение и изъяла всю партию средств поражения», – заявили в СБУ.

Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

В прокуратуре добавили, что представители одного из обществ, не намереваясь участвовать в боевых действиях против рф, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны.

В рамках уголовного производства по статье 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по блокированию незаконного оборота оружия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, как СБУ прогнала из Украины двух российских криминальных авторитетов, пытавшихся попасть в киевские добробаты.