В Житомире СБУ задержала мошенников, продававших бойцам ВСУ «гуманитарные» автомобили

В Житомире СБУ заблокировала масштабную схему продаж автомобилей, ввозимых в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники незаконно продавали кроссоверы и джипы, которые ввозились из-за границы в качестве гуманитарной помощи якобы для военнослужащих. Установлено, что к организации схемы причастны двое «бизнесменов» из Житомира и Бердичева. Для прикрытия своих сделок фигуранты официально зарегистрировали на подставное лицо фиктивную благотворительную организацию.

«Прикрываясь ее документами, злоумышленники ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарки. После этого автомобили с нулевым растаможиванием они реализовывали по среднерыночной цене. Дельцы продавали автомобили повышенной проходимости украинским военным и представителям местных волонтерских организаций, которые помогают бойцам Теробороны и ВСУ. По такой схеме псевдоволонтеры продали более двух десятков «гуманитарных» автомобилей», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из фигурантов при реализации очередной партии из 4 автомобилей. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к функционированию схемы.