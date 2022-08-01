Николаевского полицейского разоблачили на продаже каннабиса коллегам

Участковому офицеру полиции одного из райотделов полиции Николаева сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств (части 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что правоохранитель сбывал жителям Николаева каннабис.

«В рамках расследования задокументирован факт продажи наркотиков правоохранителям», - сказано в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

В случае доказательства вины участковому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее жителя Николаева поймали возле почты сразу после получения посылки со значительным количеством наркотиков.