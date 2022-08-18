У львовской чиновницы, которая торговала фейковыми справками об инвалидности, изъяли ₴8 миллионов наличными

СБУ нашла валюты более 8 миллионов гривен у чиновницы Львовского горсовета и его сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемые «помогали» военнообязанным выехать из Украины по поддельным документам, где основанием является «непригодность к военной службе». Организатор схемы – начальник одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, а ее сообщниками были работники медучреждения.

«За $1300 чиновница гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности. Такие «документы» являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения», – говорится в сообщении.

Чиновницу задержали после передачи подделок клиенту. Во время обысков обнаружили два автомобиля премиум-класса стоимостью более $75 тысяч, валюту более чем на 8 миллионов гривен.