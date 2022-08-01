На Днепропетровщине задействовали 400 полицейских, чтобы задержать ОПГ наркоторговцев

В Днепропетровской области во время масштабной спецоперации полицейские установили и задержали семерых членов преступной организации, занимавшихся сбытом наркотиков.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Подозреваемые организовали сбыт каннабиса и метамфетамина на территории Днепра, Запорожья и Кропивницкого, а также Кривого Рога и Никополя. Члены группировки проживали в этих регионах и были ответственны за налаживание на своей территории каналов сбыта наркотиков оптовыми партиями.

К проведению операции против ОПГ были привлечены более 400 сотрудников полиции. Силовую поддержку обеспечивали спецназовцы КОРДа и полка полиции особого назначения.

По местам проживания фигурантов и оптовых покупателей состоялись 62 обыска, во время которых было изъято более 50 килограммов каннабиса и более 7 килограммов метамфетамина. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам «черного рынка» составляет более 12,5 миллиона гривен.