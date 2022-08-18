Телеканал экс-нардепа-предателя Ковалева передали в собственность государства

Арестованное имущество экс-народного депутата Украины Алексея Ковалева передали в управление АРМА (государства).

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Напомним, что Ковалев подозревается в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. После полномасштабного вторжения России Ковалев находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией «правительстве Херсонской области».

Депутат объявлен в розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-нардепу грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Общая стоимость его арестованного имущества составляет более 18,5 миллиона гривен. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. В том числе арестовано имущество ООО «ТРК «Интеррадио» – украинский информационно-развлекательный «4 канал».