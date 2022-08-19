СБУ задержала двух «хакеров», которые по указке из рф сообщали о фейковых заминированиях

СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров «FR Destructor», которая в течение двух последних лет посылала многочисленные ложные сообщения о минировании.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения России в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы. Их разоблачили по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов в западной Украине.

Фигуранты проживали в Киеве и Ровенской области. Они официально числились временно безработными. Подозреваемые причастны к распространению массовых ложных сообщений о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках и других областных центрах.

Также они подыскивали в социальных сетях пользователей, привлекаемых к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании, организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений. Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из России. Проверяется также возможная причастность задержанных к сотрудничеству со спецслужбами России.