Экс-мэра Южноукраинска будут судить за избиение его заместительницы

В Николаевской области будут судить бывшего мэра Южноукраинска, который обвиняется в том, что причинил телесные повреждения своей заместительнице.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«По данным следствия, в марте 2022 года, во время проведения совещания по поводу распределения гуманитарной помощи, между бывшим мэром и его 41-летней заместительницей возник конфликт, в ходе которого обвиняемый, пренебрегая правилами поведения в действующем органе местного самоуправления, нанес женщине несколько ударов , чем нанес телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту причинения легкого телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью (часть 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как известно, ранее избиение мэром Валерием Онуфриенко своей заместительницы Марии Дроздовой стало одной из причин выдвинутого ему импичмента. 16 июня депутаты сочли неудовлетворительной работу мэра Валерия Онуфриенко и досрочно прекратили его полномочия.