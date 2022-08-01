СБУ разоблачила завербованного агента рф, пытавшегося установить «жучки» в залах Верховной Рады

Контрразведчики Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, к сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

«По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров», - сказано в сообщении.

Кроме того, предатель получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах.

Для этого должностное лицо должно было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

В СБУ добавили, что на момент начала полномасштабной агрессии россии он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов.

«Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб», - подчеркнули в ведомстве.

В Офисе Генпрокурора добавили, что агенту сообщено о подозрении в госизмене (части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины). Предателю грозит от 15 лет лет заключения до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, как СБУ задержала российского агента, который «провел» под Киев более сотни единиц вражеской техники.