«В Белгороде изнасиловали троих девочек - 14, 15 и 17 лет»: Оккупант рассказал о преступлениях российских солдат, которые должны были «сменить» их на позициях

Российский военный, подразделение которого дислоцируется в Харьковской области, рассказывает про отказ командования в ротации потому что военные, которые должны были их заменить, изнасиловал трех девочек 14, 15 и 17 лет в российском Белгороде.

Об этом сообщает ГУР.

По словам оккупанта, все командование из 30 человек, включая командира и подполковника написали "отказные". Перспектива сесть в тюрьму за отказ в участии в так называемой "спецоперации" их не пугает.

- Ну если вам еще подпишут это увольнение. - За нами уже второй день бегают, ж*пы лижут. Говорят: «Вот давайте, мы вас на 10 дней в отпуск отпустим, только приедете обратно».

- Я сказал: «Если вы меня в отпуск отпустите - я не приеду обратно».

Мама российского солдата говорит, что в Белгороде ротацию ожидают 500 человек. Однако сын сказал, что они не смогут приехать на войну в Украину.

- Сейчас, которые должны были приехать и нас поменять. Люди в Белгороде изнасиловали троих девчонок. Одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше, потому что они людей насилуют.

- Да ты что, наши солдаты?

- Да.

- Вот там 500 человек сидит. Вчера звонила, людей заставили подписывать контракт. Прям вот насильно заставили.

- Да не могут, мам, насильно заставить подписать контракт. Они могут денег пообещать, а т, дебилы согласятся, как мы согласились за деньги ехать.

Ранее сообщалось, что российских тюрьмах продолжают собирать «добровольцев» на войну в Украине – обещают выплаты и свободу, если «воин» продержится полгода.