На Донетчине задержали россиянина, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных

В ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов на востоке Украины сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов - один из них гражданин рф.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Россиянина, который еще пять лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донбасса.

Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, входящим в состав оккупационных группировок рф. По его указанию агент прибыл в Украину до начала полномасштабного вторжения для сбора разведданных в Краматорском районе.

Полученную информацию он передавал своему куратору через анонимный Telegram-канал, добавляя фото военных и гражданских объектов. Также мужчина активно распространял в соцсетях прокремлевские призывы в поддержку агрессии против Украины.

Отмечается, что его разоблачили на территории Дружковки, Донецкой области.

Другого агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. Он «отчитывался» оккупантам по маршрутам перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.

Развединформацию передавал через «связный», которым был один из боевиков террористической организации «ДНР». Для коммуникации между собой использовали закрытую группу в российской соцсети «Одноклассники».

В обоих случаях оккупанты использовали полученные от агентов данные для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов. Также на их основании агрессоры планировали проведение активных диверсионных действий вблизи линии фронта.

В настоящее время обоим задержанным сообщены о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила завербованного агента рф, пытавшегося установить «жучки» в залах Верховной Рады.