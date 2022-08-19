СБУ заблокировала деятельность киевского подпольного дата-центра, который совершал DDoS-атак на госорганы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали противоправную деятельность подпольного дата-центра, функционировавшего в Киеве.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники сдавали в виртуальную аренду более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, воровства паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.

Установлено, что организовал противоправную деятельность житель Киева вместе с сообщником. «Клиентов» искали, в основном, в сети Darknet.

Дельцы обслуживали более 100 «абонентов», подавляющее большинство которых являются хакерами из россии. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины.

В ходе проведенных обысков обнаружено и изъяты:

-компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

-банковские карты, по которым происходили расчеты с «клиентами»;

-серверное оборудование.

В настоящее время одному из фигурантов объявили о подозрении по статьи 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, правоохранители разоблачили фигуранта, создавшего вебсайты, на которых размещал публикации в поддержку россии, оккупационных администраций, вооруженных формирований, а также оправдание так называемой «специальной военной операции».