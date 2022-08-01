Еще двум чиновницам, добровольно перешедшим на сторону врага, сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

Двум сотрудницам государственной уголовно-исполнительной службы сообщено о подозрении службы в государственной измене и в коллаборационной деятельности (части 2 статьи 111 и части 7 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, начальник отдела по работе с персоналом одной из исправительных колоний Херсонской области добровольно перешла на сторону оккупантов и заняла должность начальника отдела кадров в незаконно созданном правоохранительном органе – «управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».

С экс-коллегой начала сотрудничать заместитель начальника одного из отделов Департамента по исполнению уголовных наказаний города Одессы.

«Женщина выражала свое благосклонное отношение к оккупационным властям и передавала псевдочиновнику личные данные работников учреждений исполнения наказаний Херсонской области», - сказано в сообщении.

По информации Службы безопасности Украины, злоумышленницы передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, не предавших присяге и оставшихся верными Украине.

Полученные сведения спецслужбы россии использовали с целью разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения сведений служебного характера.

Ранее сообщалось, что экс-мэра Южноукраинска будут судить за избиение его заместительницы.