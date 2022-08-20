Одного из самых богатых людей Китая приговорили к тюремному сроку и рекордному штрафу

Суд в Шанхае приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и мошенничестве. Его компании Tomorrow Holdings выписали штраф на рекордные для Китая 55 млрд юаней ($8,1 млрд).

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Reuters.

Сяо признали виновным в незаконном присвоении государственных депозитов, злоупотреблении доверием, взяточничестве и нелегальном использовании денег. Суд заявил, что миллиардер и его компания «нанесли ущерб финансовой безопасности государства».

Миллиардера Сяо Цзяньхуа не видели на публике с 2017 года, когда китайские агенты угнали его из гостиницы в Гонконге и переправили на материковую часть КНР. По версии следствия, в 2001-2021 годах Сяо Цзяньхуа и Tomorrow Holdings подкупал чиновников, передавая им акции и объекты недвижимости. Общая сумма взяток составила около $100 миллионов.

Кроме того, Сяо незаконно использовал свою финансовую сеть (в которую входило более 40 компаний), чтобы продавать страховку и другие инвестиционные продукты, получив более 311,6 миллиарда юаней. Сяо Цзяньхуа еще несколько лет назад считался одним из богатейших людей в Китае. Его клиентами были многие руководители Коммунистической партии Китая, в том числе китайский лидер Си Цзиньпин.