Оккупанты назначили своих «министров» в Херсонской области – руководят всем сотрудники фсб

На оккупированных территориях Херсонской области россияне назначили новых представителей «властей».

Об этом сообщает Klymenko Time.

«Первым замглавы ВГА по безопасности» назначен Алексей Катериничев, ранее служивший в фсб.

Напомним, что и.о. главы оккупационной администрации в Херсоне ранее назначили Сергея Елисеева, который до этого служил в фсб и занимал должность вице-премьера Калининградской области.

Должность «министра промышленности» занял Семён Машкауцан, до этого возглавлявший департамент металлургии и материалов министерства промышленности и торговли рф.

«министром финансов» стал Евгений Немтинов, ранее занимавший должность в «казначейской службе» Крыма.