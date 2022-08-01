«Сегодня Украина, завтра Эстония»: Эстонская полиция задержала мужчину, который высказался за оккупацию страны россией

В Эстонии полиция задержала русскоговорящего мужчину, который в TikTok выражал надежду на российскую оккупацию балтийской страны.

Об этом пишет издание Delfi.

50-летний мужчина опубликовал видео в своем TikTok-аккаунте, в котором высказывался против демонтажа танка-памятника в Нарве. Видео содержало обиды и призывы к вандализму по всей Эстонии.

– Какая же будет наша реакция? Что будем делать мы, русскоязычные люди? Надо как-то реагировать на это. Я призываю найти поставленные в Эстонии фашистские памятники и заниматься актом вандализма… Сегодня Украина, завтра Эстония, - заявлял мужчина.

По его расчетам, российские войска будут в Таллине через два часа после пересечения границы.

По словам начальника следственного отдела Ида-Харьюсского отделения полиции Инны Тоатер, полиция задержала 50-летнего мужчину по обвинению в разжигании ненависти в видеоролике, а также за поддержку и оправдание международного преступления. Наказание мужчине будет определено в ходе производства.

По словам Тоатера, находясь в Эстонии, необходимо соблюдать местные законы, а тем, кто не желает этого делать, оставаться в Эстонии не стоит.

– Эстония – свободная страна, каждый может иметь разные взгляды, но разжигать ненависть, подстрекать к насилию или поддерживать и оправдывать преступления недопустимо, – сказала Тоатер.

- Полиция занимает жесткую позицию по любому призыву, угрожающему безопасности эстонского народа и общественному порядку. Для этого мы предотвращаем потенциальные угрозы и, в случае необходимости, привлекаем к ответственности тех, кто угрожает безопасности других, - добавила она.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34 . Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.