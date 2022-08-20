В Индии мошенники восемь месяцев руководили фальшивым полицейским участком и требовали денег у людей

«Полицейский участок» был организован в гостинице и мошенники зарабатывали на том, что брали деньги с тех, кто обращался в «участок» за помощью.

Об этом пишет The Guardian.

«Офис» преступники открыли в 500 метрах от дома настоящего начальника местной полиции. Преступники носили настоящую форму и нанимали массовку из жителей окрестных сел, чтобы они играли других полицейских, работающих в участке.

Брали взятки за скорейшее рассмотрение дел или, наоборот, за то, чтобы не давать делу ход. Аферисты за деньги обещали помочь с организацией социальной помощи или с трудоустройством.

Аферистов раскрыли, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на поддельное табельное оружие двух мошенников.

Индийская полиция начала официальное расследование.

Шесть членов банды задержали, из них две женщины, но глава группы еще на свободе.