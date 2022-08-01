В чемоданах, купленных на аукционе в Новой Зеландии, обнаружили останки двух детей

Останки двух маленьких детей были найдены в двух чемоданах, купленных вместе с другими предметами домашнего обихода на онлайн-аукционе в Новой Зеландии, что заставило полицию начать расследование убийства.

Об этом пишет NYT.

Полиция все еще работает над идентификацией детей, которые, как полагают, были мертвы «несколько лет», но считают, что они были младшего школьного возраста, заявил детектив-инспектор Тофилау Фаамануя Ваалуа из полиции Новой Зеландии.

Полиция не сразу обнародовала точный возраст детей, их пол и то, могли ли они быть родственниками.

«Мы полны решимости привлечь к ответственности лицо или лиц, ответственных за смерть этих детей», - сказал детектив Вааэлуа.

Останки были обнаружены 11 августа жителями недвижимости в Манурове, пригороде Южного Окленда, после того, как они привезли из хранилища «несобственное имущество», которое они приобрели на онлайн-аукционе, сообщила полиция. Там добавили, что жители не причастны к гибели.