В чемоданах, купленных на аукционе в Новой Зеландии, обнаружили останки двух детей

Останки двух маленьких детей были найдены в двух чемоданах, купленных вместе с другими предметами домашнего обихода на онлайн-аукционе в Новой Зеландии, что заставило полицию начать расследование убийства.
Об этом пишет NYT.
Полиция все еще работает над идентификацией детей, которые, как полагают, были мертвы «несколько лет», но считают, что они были младшего школьного возраста, заявил детектив-инспектор Тофилау Фаамануя Ваалуа из полиции Новой Зеландии.
Полиция не сразу обнародовала точный возраст детей, их пол и то, могли ли они быть родственниками.
«Мы полны решимости привлечь к ответственности лицо или лиц, ответственных за смерть этих детей», - сказал детектив Вааэлуа.
Останки были обнаружены 11 августа жителями недвижимости в Манурове, пригороде Южного Окленда, после того, как они привезли из хранилища «несобственное имущество», которое они приобрели на онлайн-аукционе, сообщила полиция. Там добавили, что жители не причастны к гибели.
«Понятно, что они огорчены этим открытием и попросили о конфиденциальности», - сказал детектив Вааэлуа.
Детектив Вааэлуа сказал, что расследование вызвало трудности, в частности, промежуток времени между гибелью детей и обнаружением их останков. Видео с камер наблюдения из хранилища будет трудно просмотреть из-за того, что следователям нужно много времени. В полиции сообщили, что чемоданы пролежали в камере хранения, возможно, три-четыре года.
Отвечая на вопрос об использовании анализа ДНК для определения местонахождение родственников детей, детектив Вааэлуа сказал на пресс-конференции в четверг, что органы власти достигли «очень значительного» прогресса, но «еще не перешли границу».
Власти Новой Зеландии сотрудничают с Интерполом, крупнейшей в мире международной полицейской организацией, и связались с другими зарубежными полицейскими службами, но не предоставили больше деталей, сказал детектив Вааэлуа.