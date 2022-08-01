В Новой Каховке директор местного лицея согласился возглавить оккупационное «управление образования»

Сообщено о подозрении гражданину Украины, который по предложению кафиров согласился возглавить псевдоорган – «управление образования военно-гражданской администрации Каховского района».

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в конце июня директор одного из лицеев Новокаховского городского совета начал сотрудничать с оккупантами.

«Он осуществляет проверки учебных заведений и инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации. Также мужчина активно агитирует оставшихся в городе педагогов идти на сотрудничество с оккупантами», - говорится в сообщении.

Псевдочиновник подозревается в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Издание «Вгору» сообщает, что речь идет о бывшем директоре Новокаховского лицея №10 Вячеславе Резникове.

Стоит добавить, что в мае сообщалось о якобы похищении Резникова сотрудниками Росгвардии. После этого его видели на различных пророссийских мероприятиях в городе, в частности, 22 июня на торжествах в местном Парке славы по случаю нападения нацистской Германии на Советский Союз в 1941 году.