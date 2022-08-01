Начальник Кировоградской СБУ найден мертвым – он мог совершить самоубийство

Начальник управления Службы безопасности Украины в Киевоградской области Александр Наконечный был обнаружен застреленным в его собственной квартире.

Информацию о гибели Наконечного подтвердили в управлении СБУ.

– СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного, – заявила руководитель пресс-службы СБУ Юлия Ткач.

Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврус со ссылкой на СМИ и свои источники сообщил, что Наконечный совершил самоубийство.

«По предварительной версии, полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте», – написал Лаврусь в своем Telegram-канале.

Тело Наконечного обнаружила его жена около 22:50 в квартире по улице Тарковского.

Наконечный был назначен в январе 2021 года.

Справка

Александр Наконечный родился и вырос в Винницкой области в семье правоохранителя. В 2006 году окончил Национальную академию СБ Украины, после чего он год прослужил в Винницкой области, а затем был переведен в Киев.

До назначения на должность главы управления Службы безопасности в Кировоградской области он два года прослужил в контрразведке и более десяти в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении.