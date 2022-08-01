В Одессе СБУ задержала банду, занимавшуюся похищением людей и «выбиванием» денег

В Одессе СБУ обезвредила преступную группировку, которая занималась вымогательством и разбойными нападениями.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Банду возглавлял бывший чиновник силовых органов. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически «выбивали» из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали физической расправой. Также злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, использовали фальшивое удостоверение сотрудника полиции.

Оперативники спецслужбы получили информацию о подготовке участниками банды разбойного нападения на местную жительницу с целью завладения внушительной суммой. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали «выбить» из потерпевшей деньги.