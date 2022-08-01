В Одессе СБУ задержала банду, занимавшуюся похищением людей и «выбиванием» денег

В Одессе СБУ обезвредила преступную группировку, которая занималась вымогательством и разбойными нападениями.
Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.
Банду возглавлял бывший чиновник силовых органов. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически «выбивали» из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали физической расправой. Также злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, использовали фальшивое удостоверение сотрудника полиции.
Оперативники спецслужбы получили информацию о подготовке участниками банды разбойного нападения на местную жительницу с целью завладения внушительной суммой. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали «выбить» из потерпевшей деньги.
«СБУ помешала этим «планам» и в результате неотложных следственных действий задержала главаря и активного участника организованной преступной группировки», - говорится в сообщении.