В Сомали террористы атаковали отель Hayat – 21 человек погиб, 117 ранены

Силы безопасности Сомали заявили, что они спасли 106 человек, которые оказались в ловушке в отеле, атакованном боевиками.

Об этом сообщает ВВС.

Нападавшие применили взрывчатку, чтобы проникнуть в отель Hayat в Могадишо, после чего силой захватили его. По данным министерства здравоохранения, в результате 30-часовых боевых действий погиб 21 человек. Кроме того, 117 человек получили ранения, 15 из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка боевиков «Аль-Шабаб».

Отель был в значительной степени разрушен после ожесточенных боев между боевиками и силами безопасности.

В пятницу вечером для проникновения в отель были использованы две заминированные машины, нацеленные на передний шлагбаум и ворота. После первой атаки веб-сайт, связанный с «Аль-Шабаб», сообщил, что группа боевиков «устраивала случайные перестрелки» после того, как «насильственно проникла» в отель, который считается популярным местом для встреч сотрудников федерального правительства.

Силы безопасности часами пытались получить доступ к верхним этажам отеля, потому что боевики, которые держали в заложниках неизвестное количество людей, разбомбили лестницу, необходимую для доступа.

В Сомали филиал «Аль-Каиды», организация «Аль-Шабаб» вовлечена в затяжной конфликт с федеральным правительством. Группа контролирует большую часть южной и центральной части Сомали.