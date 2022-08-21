В Ощадбанке прокомментировали появление поврежденных 500-гривневых купюр с оккупированных территорий

В государственном Ощадбанке прокомментировали массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, выведенными из оборота в хранилище Ощада в Херсоне.

Об этом сообщает «Минфин».

- На временно оккупированных территориях работало много банковских учреждений. Способ повреждения купюр для всех банков установлен регулятором. Отследить то, из какой из временно оккупированных областей и из хранилища какого именно банка происходят поврежденные купюры, практически невозможно, - отметили в пресс-службе.

Также в банке подтвердили, что действительно при угрозе захвата хранилища оккупантами сотрудники Ощада в установленном порядке совершают механическое повреждение купюр, о чем сообщают регулятору.