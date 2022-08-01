В Николаевской области задержали незаконных продавцов оружия

В Вознесенске сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленников, незаконно продававших оружие.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции, СБУ и в Николаевской областной прокуратуре.

Двое фигурантов 21-го и 44-х лет задержали во время попытки продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тысяч гривен. А среди изъятого у злоумышленников – снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы, осколочные гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства рф.

Установлено, что в состав банды входило несколько жителей Вознесенска. Они подыскивали клиентов из-за личных связей среди криминальных кругов.

По месту жительства и в автомобилях фигурантов следователи провели ряд одновременных обысков. Во время проведения следственных действий полицейские обнаружили схрон оружия, в котором изъяли три автомата Калашникова, около 4000 патронов, 13 пистолетов, электродетонатор, 5 запалов УЗРГМ, 2 корпуса гранаты Ф1, 4 корпуса гранаты РГД 5 и кастет.

Изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению источников поступления оружия и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности.