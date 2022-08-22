На Николаевщине начальника продслужбы тыла оштрафовали на ₴68 тысяч за попытку откупиться от протокола за пьянство

Баштанский районный суд признал начальника продовольственной службы тыла одной из воинских виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение действия с использованием предоставленного служебного положения (часть 1 статьи 369 УК Украины).

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

«Приговором суда военнослужащий приговорен к наказанию в виде штрафа в размере четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 68 000 гривен», – говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства военнослужащий безоговорочно признал свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении.

Как известно, начальника службы логистики воинской части А3425 Недина задержали 4 августа при попытке откупиться от ответственности за нарушение военной дисциплины, которое проявлялось в употреблении алкоголя. Он предложил ВСП 20 тысяч гривен. После задержания подозреваемого отправили в СИЗО с возможностью выйти из-под стражи в залог 208 тысяч гривен.