В Киеве задержали наркодилера с партией «Альфа-PVP» на ₴50 миллионов

Нацполиция задержала киевлянина с партией психотропов на 50 миллионов гривен. Во время осмотра его полицейские изъяли 15 килограммов «Альфа-PVP» в сухом состоянии и 100 литров – в жидком.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Во время осмотра его машины правоохранители обнаружили канистры и емкости, в которых находилось психотропное вещество «Альфа-PVP». Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка превышает 50 миллионов гривен.

Установлено, что психотропы производились в одном из столичных гаражей, где во время обыска полицейские обнаружили нарколабораторию, оснащенную современным оборудованием, которое, по предварительным оценкам, позволяло производить до 200 килограммов запрещенных веществ в месяц. Наркодилеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.