Днепровские налоговики пытались украсть четверть миллиарда из бюджета, - СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили злоумышленников, которые из-за вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета более 240 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ .

Установлено, что в организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. По данным следствия, они наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующую их передачу подконтрольным фирмам в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой службы. Они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм. Присвоенные средства дельцы пытались увести в тень, в том числе из-за проведения бестоварных операций», - говорится в сообщении.

Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей. Схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность – прекратить.