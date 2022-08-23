СБУ заблокировала крипто-кошелек российского «волонтера», собирающих средства для армии рф

Заблокирован виртуальный крипто-кошелек гражданина россии, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот человек называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения россии собирает деньги на нужды армии захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что к моменту блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тысяч в гривневом эквиваленте.

«Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию», - добавили в сообщении.

Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций л/днр.

Ему доложено о подозрении в финансировании терроризма.

В СБУ добавили, что теперь подобное участие ждет и других российских «волонтеров», спонсирующих войну в Украине.