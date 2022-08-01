В Николаеве будут судить группировку, организовавшую незаконное проведение азартных игр в центре города

В суд направлен обвинительный акт в отношении преступной группировке которая занималась организацией и проведением азартных игр без соответствующей лицензии (по части 3 статьи 28, части 1 статьи 203-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что 37-летний житель Николаева с тремя сообщницами в возрасте от 26 до 34 лет организовал незаконную деятельность. Игорное заведение злоумышленники обустроили в арендованном помещении в Центральном районе Николаева.

Для заманивания клиентов каждое изменение администраторы заведения через телеграммы - мессенджер отправляли 100 смс-сообщений разным абонентам со ссылкой на сайт и с информацией о возможности проведения азартных игр в Интернете, также предоставляли консультации игрокам по регистрации на сайте, пополнение счета и так далее.

В феврале 2022 года их противоправная деятельность была прекращена.

Напомним, как николаевского полицейского разоблачили на продаже каннабиса коллегам.