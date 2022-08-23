Из гостиницы в Канаде похитили фотопортрет Черчилля, заменив его копией

Неизвестные похитили оригинальную фотографию британского премьер-министра Уинстона Черчилля из гостиницы Chateau Laurier в Оттаве. Снимок был заменен копией изображения.

Об этом сообщает CTV News.

Полиция получила заявление о краже фотографии в минувшие выходные. Сотрудники отеля заметили, что фотография неправильно повешена и имеет другую рамку. В результате внутреннего расследования оказалось, что снимок был заменен копией. Администрация гостиницы призвала всех, кто располагает информацией о краже, обратиться к местным властям.

Фотография сделана фотографом Юсуфом Каршем 30 декабря 1941 года после того, как Черчилль произнес речь о Второй мировой войне в канадском парламенте. Перед короткой фотосессией Карш отобрал у премьера его сигару, из-за чего тот угрюмо смотрел в камеру. Благодаря этому выражению лица и решительной осанке Черчилля снимок получил название «рычащий лев». Это один из самых известных портретов британского политика.

Юсуф Карш – канадский фотограф армянского происхождения. Музей искусства Метрополитен называет его одним из величайших портретистов XX века. На протяжении своей карьеры Карш сделал портреты Уолта Диснея, Эрнеста Хемингуэя, Мартина Лютера Кинга, Пабло Пикассо, Энди Уоргола, королевы Елизаветы II и других личностей. С 1972 по 1992 год фотограф вместе с женой жил в отеле Chateau Laurier, где у него была собственная студия. Карш умер в 2002 году.