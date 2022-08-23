Двум оккупантам, использовавших мирное население в качестве «живого щита», сообщили о подозрении - им грозит до 12 лет тюрьмы

Работники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа с рф (военная часть 69647 город Кяхта), которые терроризировали мирное население Киевской области во время оккупации.

Об этом сообщает ДБР.

Установлено, что эти военные издевались над гражданским населением поселков Бородянка и Макаров в начале широкомасштабной военной агрессии россии против Украины.

«Военнослужащие оккупационных войск не только использовали гражданское население для прикрытия «живым» щитом, но и применяли против него пытки, жестокое обращение и другие акты насилия», - добавили в сообщении.

Они также мародерили и неоднократно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в этих поселках.

Двум российским оккупантам доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц (части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что оккупант, который удерживал мирных жителей в подвале без пищи и воды, предстанет перед судом.