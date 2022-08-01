Полиция поймала аферистов, выманивших у граждан ₴10 миллионов на замаскированных под «Є-підтримку» сайтах

Киберполиция разоблачила участников двух преступных организаций в присвоении 10 миллионов гривен с банковских карт граждан за помощь фишинга.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Фигуранты использовали фишинговые сайты, которые маскировали под ресурсы по предоставлению социальных выплат, в частности, «Є-підтримки», сайты помощи от ЕС, государственных программ Президента Украины и ресурсы по продаже военной амуниции.

Сведения о банковских картах, которые вводили граждане якобы для получения материальной помощи, автоматически становились известны злоумышленникам. В дальнейшем фигуранты присваивали деньги со счетов потерпевших.

Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших.

С привлечением спецподразделения полиции ТОР правоохранители провели 42 обыска на территории 15 областей Украины. По результатам изъято более 100 мобильных телефонов, 53 ноутбука и другую компьютерную технику, банковские карты, «черновые» записи, около 1,5 миллиона гривен наличными и пять автомобилей. Также заблокирован криптокошелек с около 40 тысячами долларов США.

Девять участников преступных организаций задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по частям 3, 4 статьи 190 («Мошенничество»), частям 1, 2 статьи 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем») Уголовного кодекса Украины. Девяти участников преступных организаций уже объявили подозрение. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.