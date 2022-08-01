Во Львове мужчина с матерью создали фирму по управлению активами, собрали инвестиции на строительство и исчезли за границей с чужими ₴16 миллионами

Учредителю и бухгалтеру одной из львовских компаний, занимающейся управлением активами инвесторов, объявили подозрение в мошенничестве под предлогом инвестиций в строительство жилья.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, основатель вместе со своей матерью – бухгалтером компании разработали схему завладения средствами граждан под видом инвестирования в строительство многоквартирного жилого комплекса, состоящего из жилых и нежилых помещений. Подозреваемые продавали квартиры в новостройке в центре города Львова по предварительному договору купли-продажи.

Инвестируемые в строительство средства граждан подозреваемые не передали застройщику, а использовали на собственные нужды. В связи с чем строительство жилого дома фактически не производилось.

В настоящее время установлено, что от их действий пострадали 19 человек, а общая сумма ущерба составляет 16 миллионов гривен.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск в связи с их выездом за пределы Украины.

Напомним, как украинская полиция и ФБР разоблачили аферистов, выманивших у американцев 7,5 миллиона долларов.

