В Одессе мужчина сначала убил женщину, с которой выпивал, а затем расчленил тело и выбросил его на свалку

В Одессе полицейские задержали мужчину, который во время ссоры убил местную жительницу, а после отрубил ей голову и конечности, спрятал тело в сумку и одеяло и выбросил на ближайшую свалку.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Об исчезновении дочери 17 августа сообщила в полицию пожилая жительница Суворовского района. Женщина просила помощи в поисках ее дочери, которая несколько дней не выходила на связь.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали круг общения пропавшей и выяснили, что последним, кто мог видеть разыскиваемую, был 44-летний житель того же Суворовского района.

Следствие установило: вечером 13 августа мужчина познакомился с пропавшей одесситкой и пригласил ее к себе. Во время совместного употребления алкоголя между злоумышленником и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостю по голове. От полученных травм женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина оттащил тело в подсобное помещение, а через сутки расчленил, спрятал в одеяло и сумку и выбросил на ближайшую свалку.

«В произошедшем злоумышленник обвиняет водку. Полицейские под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Полицейские ходотайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.