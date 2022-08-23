Президент Зеленский отверг обвинения о причастности Украины к убийству Дугиной: «Она нас не интересует»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели дочери пропагандиста и кремлевского идеолога Александра Дугина Дарьи.

Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции, которая прошла в рамках саммита Крымской платформы.

- Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины, — сказал Зеленский.

Напомним, рредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий на похоронах Дарьи Дугиной перефразировал лозунг нацистской Германии, а само мероприятия носило характер пропагандистского митинга в поддержку войны в Украине.