Пытали, а потом взорвали гранатой: В 2020 году в Чечне жестоко убили модератора Telegram-канала, в котором критиковали Кадырова

Модератор чата российского Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был убит. В этом канале критиковали Рамзана Кадырова.

Об этом в интервью Катерине Гордеевой рассказала юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская.

- Мы точно знаем, что он погиб. Этого человека мы не смогли спасти, – заявила Садовская.

Тепсуркаев был похищен в сентябре 2020 года в Геленджике, его пытались отбить очевидцы, но один из похитителей предъявил удостоверение сотрудника МВД Чеченской Республики. Тепсуркаева вывезли в Чечню, где пытали на камеру и заставили сесть на бутылку. Снятое при этом видео было опубликовано в интернете.

После заявления Садовской информация об убийстве Тепсуркаева была опубликована в самом Telegram-канале 1Adat. Там сообщается, что Тепсуркаева убили тогда же, в сентябре 2020 года, вставив гранату в рот.

«После похищения Салмана, кадыровцы насильно заставили его на камеру сесть на бутылку, после чего они засняли Салмана в постановочных роликах, где он якобы свободно гуляет по Грозному. Все эти ролики были сняты 7 сентября 2020 года. После съемок Салмана увезли из Грозного с территории 2 полка им. Ахмата Кадырова.

Убили Салмана 15 сентября 2020 года, на военном полигоне в селении Джалка, это родовое село <депутата госдумы> Адама Делимханова. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Салмана в течении недели пытали, унижали и в конце ужасающим способом убили, но и этого мерзким кадыровским преступникам было мало. Они отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянной могиле».

В июле 2022 года министерство юстиции россии внесло «Народное движение Адат», критикующее главу Чечни Рамзана Кадырова в своем Telegram-канале 1ADAT, в реестр экстремистских организаций.

Местные активисты не раз заявляли о похищениях и пытках из-за подозрений в связи с движением. В 2021 году сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, сын бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, рассказал, что «кадыровцы похитили» около сорока его чеченских родственников. Брат Абубакара Ибрагим признался, что он является одним из создателей канала. Самого Ибрагима тоже похищали, причем в его пытках участвовал непосредственно Рамзан Кадыров.

20 января 2022 года в Нижнем Новгороде чеченские полицейские ворвались в квартиру судьи Сайди Янгулбаева. Его не похители и-за статуса неприкосновенности, поэтому похищена была его жена Зарема. Она страдает от сахарного диабета второго типа, уколы инсулина нужны ей 5 раз в день. Силовики не дали Мусаевой взять с собой теплую одежду, лекарства и даже паспорт. Она до сих пор находится в заключении.

С угрозами в адрес семьи Янгулбаевых выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал семью «пособниками террористов» и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить». Кадыров также написал: «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня». Вслед за Кадыровым депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в Instagram пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в Кремле не считают нужным разбираться с жалобами на угрозы Кадырова, а обещания смерти — это «личное мнение» главы Чечни.