В Хмельницком СБУ задержала афериста, продававшего авто и амуницию, ввезенные из-за границы для ВСУ

СБУ разоблачила руководителя одной из общественных организаций Хмельнитчины, зарабатывавшего на гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Хмельницкой области.

СБУ блокировала схему продажи автомобилей и военного снаряжения, ввозимых из-за границы как гуманитарная помощь якобы для военнослужащих Сил обороны Украины. Организатор схемы – руководитель одной из общественных организаций. Под ее прикрытием он ввозил гуманитарную помощь, которую должен был передавать для ВСУ, а вместо этого продавал. Чтобы скрыть такую «деятельность», фигурант подделывал документацию о якобы передаче транспорта и амуниции Вооруженным Силам.

Оперативники и следователи задокументировали продажу одного «гуманитарного» автомобиля и защитных шлемов на сумму более полумиллиона гривен. Еще одна легковушка, ввезенная по этой схеме, изъята в ходе санкционированных обысков.