На Николаевщине чиновнице вручили подозрение за закупку для школ освещения с завышением цены на ₴840 тысяч

На Вознесенщине должностному лицу вручили подозрение за нанесение ущерба государственному бюджету на сумму более 800 тысяч гривен при закупке осветительного оборудования для учебных заведений Южноукраинска.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Установлено, что заместитель начальника управления образования, занимая должность главы тендерного комитета управления образования, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды в пользу третьего лица не приняла меры, предусмотренные Законом Украины «О публичных закупках», а именно: не отменила указанные торги, в котором предприятие предоставило завышенное предложение на приобретение освещения.

Тем самым чиновница нанесла материальный ущерб государственному бюджету на сумму 840 тысяч гривен.

Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, как экс-директору департамента горсовета объявили подозрение за хищение в 2017 году полмиллиона гривен при утеплении детсада в Николаеве.