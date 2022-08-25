На полях Луганщины собрали 200 тысяч тонн зерна, но оккупанты его полностью вывезли в россию

По информации оставшихся на оккупированной территории Луганской области аграриев, ситуация в регионе приближается к катастрофической. На полях территории собрано 200 тысяч тонн зерна, однако все это вывезено в россию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В этом году мы ожидали самый большой за все годы урожай. Но, к сожалению, собирается наше зерно сейчас для россиян», – отметила Любовь Безкоровайна, заместитель директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОГА.

Многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины. Но есть и те, что пошли на сотрудничество с рф и сдавали своих партнеров.

Из-за отсутствия денег люди отказываются работать. Как результат, там озимые еще остаются на полях, однако возделывать землю и собирать урожай нечем, так как всю технику россияне вывезли. Но оккупанты не умеют ею пользоваться. Случаются случаи, когда они не могут справиться даже с запуском двигателя.