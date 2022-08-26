В Винницкой области задержали уклониста, пытавшегося бежать в Молдову в товарном вагоне

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу грузовым поездом.

Об этом говорится в сообщении Могилев-Подольского отряда.

36-летний гражданин Украины обнаружил пограничный наряд во время проверки поезда. Нелегал, спрятавшись в пустом товарном вагоне грузового поезда, хотел уехать из Украины в Молдову.

«Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В путешествие он прихватил с собой также и повестку в военкомат. В документе отмечалось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа», - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде.