На киевском вокзале полиция задержала мужчину, примотавшего к себе скотчем гранату

В Киеве во время проверки граждан на фильтрационных пунктах правоохранители обнаружили у 59-летнего мужчины под футболкой гранату с запалом.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Жителя Винницкой области остановили 24 августа у входа в Центральный железнодорожный вокзал. Он скотчем привязал к себе гранату.

На место происшествия прибыли взрывотехники, изъявшие у пассажира боевую гранату Ф-1. В настоящее время устанавливается происхождение боеприпаса и намерения фигуранта. Мужчина задержан, против него открыто уголовное производство.