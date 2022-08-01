Задержан очередной николаевский прокурор – на этот раз за вымогательство у военнослужащего взятки по делу о ДТП

Руководитель одного из городских отделов Николаевской окружной прокуратуры, который дислоцируется в прифронтовом районе области, задержан на получении неправомерной выгоды от военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«В условиях полномасштабной агрессии рф он наладил механизм «обхода» норм закона и правосудия для участников уголовных производств. За деньги чиновник обещал действующему военнослужащему, который является подследственным в производстве за совершение ДТП, «решить вопрос», чтобы избежать реального срока заключения. В случае доказательства вины подозреваемому грозило от 3 до 8 лет лишения свободы», – сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «с поличным» во время получения неправомерной выгоды.

Как уточнили в Офисе Генпрокурора, подозреваемый получил 25 тысяч гривен неправомерной выгоды от военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. За эти средства прокурор обещал военному ходатайствовать в суде о возможности освобождения его от отбывания наказания с испытанием и не назначать дополнительное наказание – лишение права управлять транспортными средствами.

Прокурору доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом»); ч. 1 ст. 190 («Мошенничество»); ч. 3 ст. 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу); а также ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к схеме.

По информации Преступности.НЕТ, на взятке поймали руководителя Очаковского отдела Александра Комарчука. Эту должность в Очакове он занял при руководстве облпрокуратурой выходца из Харькова Владимира Говорухи, который в начале июля отправился руководить прокуратурой Закарпатья.

В 2019 году Комарчук стал победителем номинации «Любовь к украинской поэзии» в конкурсе чтецов произведений, который проводился профсоюзом работников прокуратуры Николаевской области.

Также напомним, как ранее в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

Как известно, новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.