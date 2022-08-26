Причиной масштабного пожара в Андреевском урочище на Николаевщине стал поджог

Причиной пожара в Андреевском урочище в Николаевском районе стал поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Как известно, 25 августа в 12:47 спасателям поступило сообщение о пожаре верховом и низовом на территории Андреевского лесничества ГП «Николаевское лесное хозяйство» Ольшанской территориальной громады.

Для оперативного тушения и проведения разведки, учитывая географическое расположение урочища, скорость ветра 15-17 м/с, организовано привлечение техники повышенной проходимости ГСЧС, дополнительных сил и средств. На месте пожара создан оперативный штаб ликвидации пожара, организована работа мобильной оперативной группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Силами ГП «Николаевское ЛГ» организовано обустройство противопожарных разрывов.

Совместными усилиями в 18:35 пожар локализован на площади 253 гектара, ликвидация продолжается.

Ночью и утром осуществляется мониторинг ситуации с помощью квадрокоптера, патрулирования и тушения очагов (пней и стволов деревьев).

За повышенным номером вызова к тушению в общей сложности привлекалось 24 единицы техники и 198 человек, из них 20 пожарных и спецавтомобилей ГСЧС и 144 пожарных, 4 единицы техники лесников и 4 человека, 30 сотрудников полиции и 20 - местного населения.