СБУ нейтрализовала коллаборантов, которые помогали обустраивать огневые позиции и блокпосты россиян во время оккупации Бучи

Служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая сотрудничала с агрессорами во время временной оккупации Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что злоумышленники ориентировали захватчиков на местности и подсказывали геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов.

Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники, сдавали адреса пребывания украинских патриотов.

В состав преступной группы входили несколько жителей Киевщины.

После освобождения региона они прятались на территории одного из жилых комплексов Бучанского района.

«Впрочем, сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленников», - добавили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как лейтенанту ВС рф, застрелившего в спину мирных жителей на Киевщине, сообщили о подозрении - ему грозит от 10 лет тюрьмы.