Жителю Первомайска, который ожидал праздничного парада в честь «победы россии», сообщили о подозрении - ему грозит до 3 лет тюрьмы

45-летнему жителю Первомайского района сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (части 1 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Главное управление СБУ в Николаевской области.

По данным следствия, злоумышленник, в конце апреля 2022 года, находясь в сельском магазине, публично отрицал осуществление вооруженной агрессии россии против Украины, высказывался в поддержку страны-агрессора. Мужчина восхвалял достижения оккупантов и властей рф и ожидал проведения праздничного парада в честь «победы россии».

Досудебное расследование осуществляется Первомайским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области.

Жителю области сообщили о подозрении, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, как Рамзану Кадырову и двум его приближенным сообщили о подозрении в военных преступлениях.