На Николаевщины будут судить мужчину, который расклеивал листовки с призывом сдаться на воинской части

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Первомайска по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (части 1 статьи 114-1 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что на зданиях воинской части 61-летний мужчина, являющийся уроженцем российской федерации, а ныне гражданином Украины, изготовлял и расклеивал листовки с призывами прекращения сопротивления оккупационным войскам россии.

За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет лишения свободы.

На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Напомним, как жителю Первомайска, который ожидал праздничного парада в честь «победы россии», сообщили о подозрении - ему грозит до 3 лет тюрьмы.